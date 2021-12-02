«Новатэк» решил расширить поставки СПГ в Китай через Японию

«Новатэк» решил поставлять газ мелким потребителям Китая при помощи бронирования мощностей на японском терминале Hibiki. Об этом пишет «Коммерсант».

Компания подписала соглашение с японской Saibu Gas о намерениях по перевалке СПГ на приемном терминале Hibiki. После этого газ будет перегружаться с более крупных танкеров на средние и отправляться в Китай. Эта возможность позволила российской компании заключить контракт на поставку 140 тыс. тонн СПГ с 2024 года китайским энергокомпаниям.

Кроме того, совместное партнерство позволит компании «Новатэк» получить доступ к клиентам из Азии, которые не могли бронировать мощности крупных СПГ-терминалов.

До недавних пор СПГ в Китае закупался крупными компаниями, а у более мелких потребителей не было никакой возможности самостоятельно покупать газ за рубежом. Однако постепенная либерализация газового рынка в Китае открыла поставщикам СПГ возможность заключения контрактов с потребителями второго уровня, чья доля в общем потреблении страны постоянно увеличивается.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказывал, что американский СПГ уходит не только в Китай, но и на азиатский рынок в целом. Там наблюдаются самые высокие цены в мире. Поэтому любые возможные соглашения по поставкам между США и Китаем могут усилить и так сложную энергетическую ситуацию в Европе.