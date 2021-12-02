Россияне назвали причины отказа в должности на собеседовании

Опрос исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру» показал, для каких специалистов проводят наиболее сложные собеседования и по каким причинам работодатели чаще всего оказывают в приеме на работу. Результаты исследования приводит RT.

Половина опрошенных заявили, что занимались поиском работы в текущем году.

Из них 38% признались, что искали работу из-за проблем с зарплатой на предыдущем месте, 18% — попали под сокращение. 12% сообщили, что их организация во время пандемии коронавируса закрылась. Порядка 28% респондентов ответили, что занимались поиском новой работы, поскольку приняли решение сменить сферу деятельности.

Также треть участников исследования указали, что им не удалось пройти стресс-интервью на собеседовании. Почти каждый пятый работодатель применяет такую методику при отборе кандидатов.

Кроме того, респонденты сообщили, что самые сложные вопросы при приеме на работу, встречаются на собеседованиях для менеджеров по продажам и работе с клиентами, рекламных агентов, работников банков, офис-менеджеров, рекрутеров, маркетологов, PR-специалистов, журналистов, секретарей.

По данным опрошенных, топ причин отказов на собеседовании входит несоответствие зарплатных ожиданий (35%), отсутствие опыта (30%), частая смена работы (15%), слишком компетентный кандидат для должности — (8%).

Участниками опроса стали 1670 россиян.

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