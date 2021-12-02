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Эрдоган сменил министра финансов Турции на фоне рекордного падения лиры

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Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу Минфина страны Лютфи Эльвана на фоне падения курса турецкой лиры. Об этом сообщает издание Resmi Gazеte.

Глава государства назначил на пост министра финансов Нуреддина Небати. Ранее он занимал должность заместителя главы Минфина.

На прошлой неделе rурс турецкой лиры упал до самого низкого уровня в истории. Турецкая валюта подешевела на 18%, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар.

Падение национальной валюты Турции произошло после того, как Эрдоган похвалил Центробанк страны за третье снижение ставок за три месяца. С начала текущего года лира потеряла почти 40% стоимости к доллару.

Ранее сообщалось, что курс лиры обновил рекордный минимум по отношению к рублю.

До этого стало известно, что Эрдоган уволил главу Центробанка Турции Мурата Уйсала. Такое решение было также принято на фоне рекордного обвала курса турецкой лиры.

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