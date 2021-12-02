Украина запросила у ЕС дополнительную финансовую помощь

Уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца сообщил, что Киев попросил у Евросоюза дополнительную финансовую помощь, передает Bloomberg.

«Мы официально запросили у Европейской комиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы», — сказал он.

По его словам, администрация президента Украины Владимира Зеленского уже ведет переговоры с ЕС насчет размера финансовой помощи и условий, которые связаны с новым пакетом займов.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) перевел второй денежный транш на счета украинского правительства.

До этого Зеленский обнародовал «план трансформации Украины».

Более 80 проектов в разнообразных отраслях требуют $277 млрд для реализации. Они касаются развития человеческого капитала, «озеленения» экономики Украины и защиты энергобезопасности государства.

Отмечается, что финансировать этот проект Зеленский предложил не только деньгами из госбюджета, но также привлекая программы международной помощи, кредиты и инвестиции. Глава государства подчеркнул, что Украина в обозримом будущем должна стать «форпостом безопасности и цифровым, инфраструктурным и аграрным хабом».