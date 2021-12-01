Минэкономразвития заявило, что инфляция в России ускорилась до 8,38% в годовом выражении

Годовая инфляция в России на 29 ноября резко ускорилась — до 8,38%, сообщает ТАСС со ссылкой на обзор «О текущей ценовой ситуации», подготовленный Минэкономразвития.

Согласно опубликованным данным, в основном на ситуацию повлиял рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг (+1,37%), в частности удорожание поездок в Турцию на 55,2%. При этом в ведомстве указывают, что рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,24%, а темпы роста цен на непродовольственные товары снизились до 0,17%.

По данным Росстата, инфляция в России с 23 по 29 ноября резко ускорилась до 0,46% после 0,20% с 16 по 22 ноября, 0,18% с 9 по 15 ноября и резкого замедления до 0,09% со 2 по 8 ноября (возможно вызванного нерабочими днями).

В публикации отмечается, что с начала месяца и к 29 ноября инфляция составила 0,96%. С начала 2021 года этот показатель составил 7,51%.

Таким образом, рост цен с начала года уже превысил последнюю прогнозную оценку правительства на весь 2021 год (7,4%) и уже вошел в интервальный прогноз ЦБ на весь 2021 год (7,4-7,9%).

Общая среднесуточная инфляция за 29 дней ноября составила 0,033% (за аналогичный период ноября 2020 года - 0,025%).

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что вариант сохранения уровня ключевой ставки в декабре маловероятен.

По ее словам, в декабре Банк России будет рассматривать решения по ключевой ставке в диапазоне от сохранения на уровне 7,5% годовых до повышения на 1 процентный пункт.