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Задержаны топ-менеджеры финансовой пирамиды, жертвой которой стала Волочкова

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Global Look Press

В Москве и Санкт-Петербурге полиция задержала двух бывших топ-менеджеров финансовой пирамиды QBF, от которой пострадала балерина Анастасия Волочкова. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, скрывающийся за границей бенефициар QBF Роман Шпаков звонит своим VIP-клиентам, обещая вернуть деньги в обмен на отказ от обращения в правоохранительные органы.

Ранее балерина Анастасия Волочкова лишилась около 2 млн рублей, поверив мошенникам, которые выдавали себя за опытных инвесторов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Волочковой позвонил мужчина, представившийся сотрудником финансовой группы QBF и предложил преумножить сбережения за несколько месяцев. Аферист подкупил жертву, соврав, что нашел ее номер телефона в «Базе самых успешных людей России». Он также напомнил ей о дружбе с Джигурдой, которому также предложил сотрудничество — «там деньги тоже не помешают».

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