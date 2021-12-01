Национальный ESG-Альянс станет центром притяжения системных изменений

Директор по инновациям «Меркатор Холдинг» Павел Теплов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» подвел итоги завершившейся в Москве пресс-конференции, на которой было подписано соглашение о сотрудничестве в связи с созданием Национального ESG-Альянса.

«Альянс — это некая организационная форма, которая позволит упорядочить меры, направленные на декарбонизацию отраслей. Само создание объединения стимулирует соблюдение рамок. Это диалог, это стандартизация и какой-то объединяющий фактор, когда экологическая повестка рассматривается отдельно. Это лишь первый шаг к тому, чтобы приступить к конкретным действиям, обсуждать и упорядочить процесс», — сказал эксперт.

По мнению Теплова, Альянс поможет ускорить развитие ESG-принципов в России.

«Альянс — первый шаг. Он поможет. Но я уверен, что будут следующие шаги. Альянс как площадка для обмена информации об этой истории, обсуждения экологической повестки. Альянс станет центром притяжения каких-то системных изменений, введения новых норм, стимулирующих факторов для предприятий, которые готовы идти в сторону экологичности.

Экологичность часто противопоставлена себестоимости. Если люди идут осознанно на такой шаг, то, если их будут стимулировать и поддерживать в этом направлении, им будет легче и на конкурентном рынке с теми, кто не соблюдает никаких норм. В данном случае меры поддержки также будут выработаны в рамках Альянса. Он катализатор всей этой истории», — убежден Теплов.

Также собеседник «Газеты.Ru» объяснил, почему повестка ESG выходит на первый план не только в России, но и во всем мире. По его мнению, все, что связано с экологией — общая глобальная проблема, которая не может обойти ни одну страну.

«Особенно это касается промышленно развитых держав, объем выбросов которых большой. Россия — одна из таких стран, но мы не в таком долгу перед планетой. У нас есть выбросы, но если мы оценим количество транспорта и поделим на территорию, у нас еще благоприятная ситуация, если сравнить, например, с Китаем», — подытожил Теплов.

Напомним, 1 декабря в Москве подписали соглашение о создании Национальный ESG-Альянса, который задуман как постоянно действующая платформа для диалога и вовлечения всех заинтересованных сторон, обмена знаниями и опытом между различными секторами бизнеса, государством и обществом, разработки и продвижения новых норм и стандартов в области ESG, включая отраслевые руководства, формирования общих рамок оценки и отчетности в этой области, развития преобразующих партнерских отношений, взаимодействия и реализации общих программ для достижения целей устойчивого развития инвестиционной поддержки прорывных проектов, ориентированных на ESG-трансформацию.

Предложение о создании Альянса для объединения усилий компаний-лидеров в области ESG-перехода обсуждалось на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2021 года. Его активно поддержали представители ведущих компаний России.