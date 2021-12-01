Глава Счетной палаты упрекнул правительство в недоработке бюджета РФ

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин упрекнул российское правительство в недостаточной проработке проекта бюджета перед внесением его на рассмотрение парламента, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что при рассмотрении бюджета во втором чтении правительство внесло 559 поправок. По словам Кудрина, такого ко второму чтению «не должно быть».

«Мне кажется, что мы впоследствии должны ждать от правительства более цельного бюджета уже в первом чтении, чтобы минимально само же правительство меняло свои же предложения, которые представлены к первому чтению», — заявил он на заседании Совета Федерации.

При этом Кудрин подчеркнул, что закон о бюджете на 2022-2024 годы полностью соответствует принципам и политике сохранения долгосрочной стабильности бюджетной системы и макроэкономической политики. В частности, отметил глава Счетной палаты, в поправках были учтены расходы на дополнительную индексацию соцвыплат в связи с опережающими темпами роста потребительских цен в России, предусмотрены средства на реализацию социально-экономических проектов, учтены решения по новому прожиточному минимуму и т.д.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о бюджете на 2022 год. Так, в нем предусмотрено увеличение расходов на 5,479 трлн рублей по сравнению с допандемийным 2019 годом, также повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.