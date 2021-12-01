Виртуальную мега-яхту из видеоигры продали за реальные $650 тысяч

В одной из метавселенных Sandbox продали виртуальную яхту из видеоигры за $650 тыс. Об этом указано на странице объекта на сайте OpenSea.

Яхту под названием Metaflower Super Mega Yacht перевели в NFT-токен и продали за рекордную для площадки сумму в 149 эфиров (вид криптовалюты, около $650 тыс.).

Похожая на картонную модель яхта оборудована диджейской будкой, двумя площадками для приземления вертолетов, джакузи и многими другими удобствами. Обладатель также получил доступ к причалам The Fantasy Marina.

Однако заработать при перепродаже этой яхты сейчас не получится. По данным на странице объекта на яхту поступило всего две заявки. Возможные покупатели предлагают за нее 0,6 и 0,8 эфира, что соответствует $2,8 тыс. и $3,8 тыс. соответственно.

Sandbox — виртуальный мир, в котором участники могут создавать, покупать и монетизировать различный игровой контент или виртуальный опыт. Объектом купли-продажи являются NFT — невзаимозаменяемые токены. При этом NFT обладают уникальными идентификационными кодами и метаданными и не могут быть скопированы.

На прошлой неделе солист группы Little Big Илья Прусикин в официальном Instagram-аккаунте музыкального коллектива опубликовал анонс старта продаж NFT-яиц, из которых после покупки должна «вылупиться» фигурка музыканта.