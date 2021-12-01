Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Иммунолог Крючков назвал сроки начала новой волны коронавируса 14:08
Названа дата ежегодной пресс-конференции Путина 14:04
Шойгу дал военным предновогодние выходные 14:03
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту российской экономики в 2022 году 14:00
Жилье в России перед Новым годом может подорожать на 5% 13:59
Форвард «Спартака» Соболев назвал бредом разговоры о том, что он... 13:57
Путин распорядился о внедрении российского ПО в критическую инфраструктуру 13:57
Экс-солистка Reflex Женя Малахова ждет первенца 13:56
В Кремле оценили перспективы самопровозглашенных ДНР и ЛНР 13:54
В Кремле оценили решение ряда регионов смягчить меры по COVID-19 13:52

Виртуальную мега-яхту из видеоигры продали за реальные $650 тысяч

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
freepik.com

В одной из метавселенных Sandbox продали виртуальную яхту из видеоигры за $650 тыс. Об этом указано на странице объекта на сайте OpenSea.

Яхту под названием Metaflower Super Mega Yacht перевели в NFT-токен и продали за рекордную для площадки сумму в 149 эфиров (вид криптовалюты, около $650 тыс.).

Похожая на картонную модель яхта оборудована диджейской будкой, двумя площадками для приземления вертолетов, джакузи и многими другими удобствами. Обладатель также получил доступ к причалам The Fantasy Marina.

Однако заработать при перепродаже этой яхты сейчас не получится. По данным на странице объекта на яхту поступило всего две заявки. Возможные покупатели предлагают за нее 0,6 и 0,8 эфира, что соответствует $2,8 тыс. и $3,8 тыс. соответственно.

Sandbox — виртуальный мир, в котором участники могут создавать, покупать и монетизировать различный игровой контент или виртуальный опыт. Объектом купли-продажи являются NFT — невзаимозаменяемые токены. При этом NFT обладают уникальными идентификационными кодами и метаданными и не могут быть скопированы.

На прошлой неделе солист группы Little Big Илья Прусикин в официальном Instagram-аккаунте музыкального коллектива опубликовал анонс старта продаж NFT-яиц, из которых после покупки должна «вылупиться» фигурка музыканта.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть