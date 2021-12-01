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Глава ФРС США предложил не называть постоянную инфляцию временной

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Jacquelyn Martin/AP

Председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что нынешнюю ситуацию с инфляцией в стране не стоит называть «временной», поскольку она может стать постоянной. Об этом пишет ТАСС.

По мнению Пауэлла, термин «временная инфляция» применим, если ситуация с нынешним ростом цен в США не приведет в конечном счете к сохранению более высокой инфляции на постоянной основе.

«Мы используем термин «временная инфляция» для обозначения того, что она не оставит постоянного следа», — сказал политик.

При этом Пауэлл уже говорил ранее, что скачки цен на товары прекратятся. Изменение цен связано с проблемами в поставках. А из-за того, что цены резко снизились в начале пандемии весной 2020 года, уровень инфляции в стране сейчас стал куда выше, чем год назад.

Также ФРС готово повысить базовую процентную ставку, если инфляция в стране продолжит расти — сейчас показатель увеличивается с рекордной за последние 30 лет скоростью.

Кроме того он заявил, что распространение «омикрон»-штамма коронавируса грозит привести к снижению уровня трудоустройства и экономической активности в США, а рост неуверенности в экономике будет способствовать инфляции.

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