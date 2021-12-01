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Политолог оценил влияние действий Меркель на запуск «Северного потока-2»

Политолог Рар указал на бессилие США перед «Северным потоком — 2» из-за Меркель

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Markus Schreiber/AP

Немецкий политолог Александр Рар считает, что врио канцлера Германии Ангела Меркель оригинально подставила посла ФРГ на Украине, который обнадежил Киев отложенным запуском «Северного потока-2». Об этом сообщил в эфире передачи «60 минут».

Посол ФРГ в Киеве Анка Фельдхузен сообщила об отложенном на полгода запуске. Рар указал, что дипломат не имела права озвучивать такие заявления. Ангела Меркель заранее подставила посла в данном вопросе, считает политолог. Он подчеркнул, что врио канцлера сделала все возможное для запуска российского газопровода.

Меркель направила обращение к американскому президенту Джо Байдену и Конгрессу, в которой просила не вводить санкции и не препятствовать запуску. «Это письмо сейчас опубликовано, хоть и было секретным. Врио канцлера сделала это умышленно», — считает Рар.

Обращение Меркель стало доступно общественности, поэтому к диалогу с Белым домом подключились все жители Германии.

«Врио канцлера сделала это специально. США злятся, что ФРГ так открыто просит, но немцы отвечают: «Вы не лезьте в энергетическую безопасность Европы, это наши дела, мы сами решим». Небольшая хитрость Меркель подключила к этому диалогу весь немецкий народ, и в такой ситуации Вашингтон ничего не сможет сделать», — констатировал Александр Рар. Он указал на бессилие США перед «Северным потоком — 2» из-за тактики врио канцлера.

Меркель заявила, что Германия продолжает отстаивать позицию о сохранении украинского транзита в момент запуска «Северного потока — 2».

Ранее президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар написал, что России придется продлить транзит газа через Украину или заключить с Киевом новый договор, если Запад не позволит Москве запустить «Северный поток — 2».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев ответит «ассиметричными шагами», если Россия прекратит поставки газа в страну.

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт в конце 2019 года, он предусматривает транзит через территорию Украины по 40 млрд куб. м газа ежегодно с 2021-го по 2024-й на основе правила «Качай или плати»: «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.
Украина при этом настаивает на увеличении поставок российского газа. Страна уже лишилась части транзита, так как Венгрия с октября получает газ по «Турецкому потоку» по новому контракту с РФ.

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