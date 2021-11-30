Путин: доллар как резервную валюту подрывает политика США

Россия не считает, что доллар утратил свое значение как резервная валюта, но политика руководства США подрывает эту валюту. Об этом заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!», трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Политика политических властей США подрывает доллар. Нас, например, выталкивает из долларовой зоны. <…> Мы никуда не хотим уходить. Наши, кстати, компании нефтегазовые ведут расчеты в долларах», — сказал российский президент.

При этом указал он, в некоторых сферах Россия не может рассчитываться в долларах. К примеру, в области оборонно-промышленных поставок.

«Сами своими руками американские власти создают проблемы. Как результат, и объем расчетов в долларах в мире уменьшился. Это связано не только с Россией — со всем миром», — подчеркнул Путин.

Ранее бывший госсекретарь и кандидат в президенты на выборах 2016 года Хилари Клинтон заявила, что Россия и Китай при помощи манипуляций в сфере технологий могут дестабилизировать доллар как резервную валюту.

До этого российский президент говорил о том, что, если Вашингтон будет продолжать вести действующий политический курс, то «нам и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару».