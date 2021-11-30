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Путин поручил проработать вопрос вычета НДФЛ для инвесторов в ценные бумаги

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Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для российских граждан, которые вкладываются в ценные бумаги на долгий срок. Соответствующее заявление глава государства сделал во время Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Президент отметил, что фондовый рынок активно привлекает средства россиян. Так, с января по сентябрь 2021 года объем их вложений увеличился более чем на четверть. российский лидер подчеркнул, что должен стать серьезным источником финансирования как для инвестиционных проектов, так и для самих граждан.

«В этой связи прошу правительство России подготовить дополнительные предложения на этот счет, включая вычеты по налогу на доходы физических лиц при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги», — сказал Путин.

Он также напомнил о необходимости защитить интересы российских граждан и гарантировать их сбережения.

Ранее стало известно, что объем вложений Российской Федерации в государственные ценные бумаги США в сентябре текущего года сократился по сравнению с предшествующим месяцем и составил $3,918 млрд.

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