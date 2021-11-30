Глава Wildberries рассказала о покупающих в кризис предметы роскоши россиянах

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук во время выступления на форуме «Россия зовет!» сообщила, что россияне стали чаще скупать шубы и украшения, несмотря на инфляцию.

«На фоне высокой инфляции в России растет потребление шуб, бытовой техники и ювелирных изделий. Приобретая такие товары, граждане хотят сохранить свои накопления, считая это надежным вложением», — рассказала глава маркетплейса.

По ее словам, несмотря на покупку дорогих вещей, сумма заказов постепенно снижается. Это говорит о том, что потребители стараются покупать более дешевые вещи и находить аналоги или замену дорогим товарам.

В этом году в «черную пятницу», одну из крупнейших распродаж года, количество онлайн-платежей увеличилось на 66% по сравнению с прошлогодней распродажей, оборот вырос на 73%. Плательщиков стало на 76% больше, а средний чек в интернет-магазинах увеличился на 4%, до 1539 рублей.

В самом же Wildberries сообщили, что россияне закупились в «Черную пятницу» на рекордные 43 млрд рублей.