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Комитет Совфеда одобрил предложенное Путиным повышение МРОТ и прожиточного минимума

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Бюджетный Комитет Совфеда одобрил закон о федеральном бюджете на три года, предусматривающий повышение МРОТ и прожиточного минимума, сообщает РИА «Новости».

В результате повышения величина прожиточного минимума в следующем году составит в целом по стране на душу населения 12 тыс. 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 тыс. 793 рубля, для пенсионеров — 10 тыс. 882 рубля, для детей — 12 тыс. 274 рубля, величина МРОТ составит 13 тыс. 890 рублей.

Новый закон должен вступить в силу 1 января.

Изначально предполагалось, что МРОТ вырастет до 13 тыс. 617 рублей в месяц. 19 ноября президент России Владимир Путин поручил правительству повысить прожиточный минимум на следующий год больше, чем планировалось ранее — на 8,6%, то есть сверх инфляции. Он объяснил решение скачком инфляции. Вместе с прожиточным минимумом вырастет и привязанный к нему размер МРОТ. По оценкам властей, увеличение МРОТ повлияет на зарплаты примерно трех миллионов россиян.

В соответствии с принятой в 2020 году методикой МРОТ составляет 42% от медианной зарплаты за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Это уровень, выше которого доходы у 50% населения, а у второй половины, наоборот, ниже.

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