Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Первый канал перезапускает «Поле чудес» в новом формате 15:14
Ученые выявили фактор, мешающий некоторым людям запоминать лица других 15:13
В Татарстане задержали организаторов и посетителей дискотеки без QR-кодов 15:13
В Швеции первая женщина-премьер впервые назначила трансперсону на пост министра 15:08
Путин заявил, что победить пандемию можно только общими усилиями 15:07
Ученые выяснили, почему предки людей лишись крупных клыков 15:06
«АвтоВАЗ» перенес сроки завершения сборки пятидверной Lada Niva 15:01
Путин: рост ВВП за девять месяцев составил 4,6% 14:59
Суд признал экс-схимонаха Сергия виновным в самоуправстве и склонении... 14:58
Ученые выяснили, как сказывается COVID-19 у беременных на мозге плода 14:57

Прокуратура потребовала 13 млрд рублей с основателя «Рольфа» Петрова

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Генеральная прокуратура России намерена взыскать 12,85 млрд рублей с основателя компании «Рольф» Сергея Петрова, заочно арестованного по уголовному делу о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Представители компании в свою очередь сообщили агентству «Интерфакс», что сумма денежных средств, необходимая для обеспечения исковых требований, была подготовлена.

В «Рольфе» заявили, что не согласны с заявлением Генпрокуратуры и намерены защищать свои интересы в суде.

Согласно информации ТАСС, первое заседание назначено на 14 декабря 2021 года.

Следственный комитет России летом 2019 года возбудил уголовное дело в отношении Сергея Петрова и топ-менеджеров компании «Рольф», обвинив их в выводе в другие страны нескольких миллиардов рублей. Тогда суд заочно арестовал Петрова и объявил его в международной розыск. Российский бизнесмен в настоящее время находится в Австрии. Он отрицает свою вину в совершении упоминаемого преступления.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть