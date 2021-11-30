Прокуратура потребовала 13 млрд рублей с основателя «Рольфа» Петрова

Генеральная прокуратура России намерена взыскать 12,85 млрд рублей с основателя компании «Рольф» Сергея Петрова, заочно арестованного по уголовному делу о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Представители компании в свою очередь сообщили агентству «Интерфакс», что сумма денежных средств, необходимая для обеспечения исковых требований, была подготовлена.

В «Рольфе» заявили, что не согласны с заявлением Генпрокуратуры и намерены защищать свои интересы в суде.

Согласно информации ТАСС, первое заседание назначено на 14 декабря 2021 года.

Следственный комитет России летом 2019 года возбудил уголовное дело в отношении Сергея Петрова и топ-менеджеров компании «Рольф», обвинив их в выводе в другие страны нескольких миллиардов рублей. Тогда суд заочно арестовал Петрова и объявил его в международной розыск. Российский бизнесмен в настоящее время находится в Австрии. Он отрицает свою вину в совершении упоминаемого преступления.