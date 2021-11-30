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Набиуллина и Дерипаска публично поспорили о ставках и кредитах

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РИА «Новости»

На форуме «Россия зовет» глава Банка России Эльвира Набиуллина и миллиардер Олег Дерипаска не сошлись во мнениях по поводу проводимой денежно-кредитной политики Центробанка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Дерипаска не первый раз критически высказывается о неэффективности линии Центробанка. По его мнению, руководство банка пытается сдвинуть кривую спроса вниз, рассчитывая на изменение положения точки равновесия, в то время как предложение ничем не обеспечено.

«Я вам гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно, если вас беспокоит реальная инфляция, — сказал Дерипаска.

Прежде чем ответить, Набиуллина отметила, что беседа с таким собеседником доставляет ей удовольствие. Она согласилась, что нужно ориентироваться как на спрос, так и на предложение и денежно-кредитная политика должна его учитывать.

«Просто инструментарий денежно-кредитной политики - это то, что влияет на спрос», — отметила глава Банка России.

В ответ Дерипаска выступил с идеей стимулировать предложение за счет более дешевых кредитов. Дерипаска обратил внимание на две основные проблемы, тормозящие рост экономики страны, — разный уровень дохода, а также отток средств из регионов. Он добавил, что можно было бы провести эксперимент на Дальнем Востоке и в Сибири, предоставив бизнесу деньги по доступным ставкам.

«Когда разбираешься с бюджетом институтов, которые отвечают за логистику, все говорят, почему больше не можем занимать? Потому что не можем, потому что нужны облигации, нужен долговой рынок, ломбардный список», — подчеркнул Дерипаска.

Хотя Набиуллина признала важность кредитов для развития бизнеса, основным инвестиционным источником в мире, по ее словам, является акционерный капитал. Кредит же является «рычагом дополнительной отдачи».

«Но если бизнес — мы видим это по статистике: прибыль есть, дивиденды увеличиваются, — сам не вкладывает в инвестиции заработанную прибыль, то, может быть, проблема в других вещах, а не только процентных ставках?» — задалась вопросом Набиуллина.

Ранее основатель компании «Базовый элемент» бизнесмен Олег Дерипаска на заседании «Столыпинского клуба» обвинил Центробанк во вранье в ситуации с развитием регионов.

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