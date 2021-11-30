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Россияне захотели путешествие в подарок на Новый год

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Пятая часть россиян захотели на Новый год в подарок тур или путешествие. Об этом говорится в исследовании компания Ipsos.

Желающих получить путешествие в подарок больше всего среди женщин 24-35 лет (23%). Среди мужчин желает получить в подарок тур всего 17%. Больше других хотели бы, что им подарили на Новый год турпоездку, люди в возрасте 24-35 лет (почти четверть).

Больше всего молодых женщин мечтает о подарке в виде поездки в регионы Центральной России (23%). Далее идут Сибирь и Дальний Восток (по 16%), Южный и Северо-Кавказский Федеральный округ (по 15%).

Однако больше всего россияне хотят получить в подарок на Новый год деньги. Следом по желанности среди подарков идут гаджеты, косметика и парфюмерия, техника для дома и подарочные сертификаты.

Ранее сообщалось, что осенью 2021 года туристы стали проводить больше времени в путешествиях по России и за рубежом, чем в прошлом году. Выяснилось, что туристы, выбирающие внутренние направления, в этом сезоне уезжали в среднем на 3,8 дня. Этот показатель вырос по сравнению с предыдущим годом — в 2020-м он составлял ровно три дня.

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