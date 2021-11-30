ЦБ не увидел смысла в стимулировании рынка ипотеки

ЦБ не видит смысла стимулировать ипотеку после 2030 года, так как основная «армия» ипотечников уже набрана и практически не будет расти. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на аналитическую записку департамента исследований и прогнозирования (ДИП) Банка России.

Чтобы избежать обвала спроса в 2026-2030 годах необходимо до 2025 года выдавать не более 0,5 млн ипотечных кредитов за год. Однако эта мера сделает бессмысленным практически любое стимулирование рынка. Кроме того, Россия опережает по уровню ипотеки крупные развивающиеся рынки, но достичь уровня Израиля или Чехии до 2030 года практически невозможно.

Общее число уже существующих ипотечных заемщиков в России около 9 млн человек на середину 2021 года. Предельный потенциал роста ипотеки — еще 12 млн семей, считает ЦБ.

Если раньше расширение владения недвижимостью и приобретение нового жилья рассматривалось как условная «национальная мечта», то сейчас можно наблюдать ситуацию, что практически на каждое домохозяйство в России приходится минимум одна квартира или дом. Это значит, что ипотечный спрос постепенно близится к исчерпанию, так как основное количество ипотечников уже есть и их количество не будет резко расти.

Ранее сообщалось, что более половины (52%) россиян планируют взять ипотеку, около 31% опрошенных граждан задумываются о такой возможности. 17% респондентов вовсе не рассматривают ипотеку. Среди причин они назвали низкий доход, наличие кредитов, высокие цены на жилье и тд.