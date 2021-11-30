Аналитик Маслов дал прогноз по рублю на декабрь

Аналитик «ФИНАМ» Андрей Маслов заявил в разговоре с агентством «Прайм», что хоть рубль и серьезно ослаб к американскому доллару, но не продолжит падение в течение последнего месяца уходящего года.

Такая динамика рубля, по словам аналитика, связана с геополитическими рисками, появившимися «на фоне передвижений российских войск по Южному военному округу недалеко от границ Украины, что насторожило представителей США и ЕС». Среди других негативных факторов для рубля — резкое укрепление американской валюты. Это произошло на фоне утверждения Джерома Пауэлла на второй срок главой ФРС. Штамм-омикрон коронавируса также негативно сказался на отечественной валюте.

На рубль давят нефтяные котировки, которые, впрочем, отметил Маслов, успели немного восстановиться.

Далее аналитик заметил, что несмотря на вышеописанные факторы, нет причин полагать, что российская валюта продолжит ослабление прежними темпами. Он спрогнозировал кус доллара в диапазоне 71,5–74 рубля.

29 ноября сообщалось, что рубль вырос к доллару и евро.