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На Украине долги по зарплатам выросли на 50%

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РИА «Новости»

На Украине по данным на 1 ноября текущего года общие долги по заработной плате перед сотрудниками составили около 4007 млн ​​гривен (около 11 млрд рублей). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По сравнению с октябрем 2021 года долги по зарплате выросли на 0,1%, а вот по сравнению с началом года рост зарплатных долгов составил 50%.

По данным Госстата, всего с начала года долги по зарплатам выросли на более чем 1,3 млрд гривен. Более трех четвертей задолженности по зарплате приходится на промышленные предприятия. Самая высокая задолженность по зарплате — Харьковской (13,2%), Днепропетровской (11,9%) областях и Киеве (13,6%).

В начале ноября украинцы назвали cамые наболевшие проблемы страны. Основной проблемой граждане страны считают низкие зарплаты и пенсии (38%). На втором месте в антирейтинге — продолжающийся конфликт на Донбассе (32%). Из данных опроса следует, что украинцев примерно одинаково беспокоит коррупция (32%) и высокие коммунальные тарифы (31%).

Ранее сообщалось, что на Украине некоторые поставщики отказались обнародовать декабрьские тарифы на газ

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