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В 2021 году россияне набрали ипотеки на рекордные 4,28 трлн рублей

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Нина Зотина/РИА «Новости»

За первые 10 месяцев 2021 года банки в России выдали гражданам рекордные 4,28 трлн рублей. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ), располагающее информацией о 95% выдаваемых в стране ипотечных кредитах.

Сумма в 4,28 трлн рублей превышает не только результаты за аналогичный период 2020, но и за все предыдущие годы. Только за октябрь 2021 года россияне взяли 145 тыс. ипотечных кредитов на сумму 440 млрд рублей.

«Также, несмотря на октябрьское сокращение ипотечного кредитования, количество выданных с начала года ипотечных кредитов все еще на 12% больше, чем за январь–октябрь прошлого года», — говорится в сообщении.

Среди регионов выдача ипотеки сильнее всего упала в октябре в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге — на 40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. На 36% меньше кредитов стали выдавать в Алтайском крае, Чувашии и Воронежской области. В Москве показатель сократился на 35%.

«К снижению количества выдаваемых новых кредитов на покупку жилья во второй половине года привели быстрый рост стоимости квадратного метра, а также увеличение ставок в сегменте ипотечного кредитования», — рассказал гендиректор ОКБ Артур Александрович.

Ранее Центральный банк России (ЦБ) в «Обзоре финансовой стабильности» сообщил, что уровень долговой нагрузки российских граждан по итогам первого полугодия текущего года достиг максимального значения за все время наблюдений — 10,24%.

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