Путин повысил налог на добычу ископаемых для металлургов

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 2022 года налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ): на железную руду, коксующийся уголь и калийные соли. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Ставка НДПИ на железную руду, где содержание железа составляет 62%, будет установлена на уровне 4,8% от среднемировой цены на нее. Одновременно уточняется порядок расчета НДПИ для многокомпонентных комплексных руд, которые богаты полезными компонентами и расположены в Красноярском крае. В этом случае ставка будет устанавливаться на основании среднемировых цен на медь, никель, палладий, платину, золото и кобальт исходя из 6% стоимости этих компонентов.

Ставка, которая рассчитывается таким образом, не может быть меньше 2555 рублей за тонну руды. Для калия же вводится дополнительный коэффициент — 85 рублей на тонну добытой руды.

Для жидкой стали, которая используется для получения полупродуктов металлургического производства путем литья, будет установлен акциз на уровне 2,7% от среднемесячной экспортной цены на слябы (полупродукт металлургического производства), которые были определены на условиях поставки в морских портах Южного федерального округа России. При цене менее $300 долларов за тонну, ставка акциза становится нулевой.

Исключения в новом законе были сделаны для машиностроения, малого и среднего бизнеса с объемом производства продуктов из жидкой стали до 1 тыс. тонн в месяц, а также производителей спецстали (не более 300 тыс. тонн в год).

Ранее Счетная палата проверила эффективность сбора акцизов на табачную продукцию и обнаружила недостачу на сотни миллиардов рублей. Собрать акцизы не получилось из-за того, что часть табачной продукции до сих пор продается нелегально.