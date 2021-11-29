Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Союзники Армении поздравили Азербайджан с победой в карабахском конфликте 16:09
Стало известно, почему Градский всегда ходил в черном 16:08
В Подмосковье подростки угнали автомобиль каршеринга у другого водителя 16:07
Депутат Рады Рабинович спрогнозировал исчезновение Украины через 10 лет 16:06
Житель Подмосковья до смерти избил жену телевизором 16:03
Девочка из Челябинска, убившая котенка, неоднократно издевалась над животными 16:00
В дом австралийца забралась самая опасная птица в мире 15:55
«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника на пост главного... 15:54
В Госдуме предложили запретить продажу фейерверков несовершеннолетним 15:53
ЕСПЧ может отменить решения украинских судов в отношении экс-президента Януковича 15:51

Набиуллина заявила о сильно беспокоящей Центробанк инфляции

close
100%
Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Инфляция сильно беспокоит Банк России, поэтому жесткость в денежно-кредитной политике придется сохранить. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), передает ТАСС.

«Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели», — отметила глава ЦБ.

По ее словам, если сейчас инфляцию не вернуть к намеченным показателям, то экономика России окажется в инфляционной спирали, которую уже будет не остановить.

Набиуллина считает, что в декабре 2021 года ключевая ставка может повысится на 1 п.п. Ближайшее заседание совета директоров Банка России будет 17 декабря, где будет рассматриваться вопрос о повышении показателя.

При этом восстановление экономики страны неоднородно. Очередные волны коронавируса могут приводить к введению новых ограничений, которые влияют на разные отрасли. Однако масштабные антикризисные меры стоит завершить, чтобы начать адресные, которые необходимы для помощи определенным пострадавшим компаниям, заявила глава регулятора.

В октябре совет директоров ЦБ РФ шестой раз подряд повысил ключевую ставку - с 6,75% до 7,5% годовых. По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13% с 7,4% месяцем ранее.

Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по защите банковских вкладов граждан от инфляции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть