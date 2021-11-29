Набиуллина заявила о сильно беспокоящей Центробанк инфляции

Инфляция сильно беспокоит Банк России, поэтому жесткость в денежно-кредитной политике придется сохранить. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), передает ТАСС.

«Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели», — отметила глава ЦБ.

По ее словам, если сейчас инфляцию не вернуть к намеченным показателям, то экономика России окажется в инфляционной спирали, которую уже будет не остановить.

Набиуллина считает, что в декабре 2021 года ключевая ставка может повысится на 1 п.п. Ближайшее заседание совета директоров Банка России будет 17 декабря, где будет рассматриваться вопрос о повышении показателя.

При этом восстановление экономики страны неоднородно. Очередные волны коронавируса могут приводить к введению новых ограничений, которые влияют на разные отрасли. Однако масштабные антикризисные меры стоит завершить, чтобы начать адресные, которые необходимы для помощи определенным пострадавшим компаниям, заявила глава регулятора.

В октябре совет директоров ЦБ РФ шестой раз подряд повысил ключевую ставку - с 6,75% до 7,5% годовых. По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13% с 7,4% месяцем ранее.

Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по защите банковских вкладов граждан от инфляции.