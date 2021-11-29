Сбер одержал победу в двух номинациях премии FX Tech Awards от Global Finance

Сбер признан лучшим сразу в двух номинациях первой ежегодной премии FX Tech Awards, проводимой журналом Global Finance в рамках G.W. Platt Foreign Exchange Awards — «лучшее решение для торговли на валютных рынках» и «лучшее валютное решение для малого и среднего бизнеса». Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Для нас очень ценно получение такой авторитетной премии от Global Finance, особенно в сфере валютной конверсии. Мы сделали многое за последние годы, чтобы полностью трансформировать процесс, сделать его технологичным и современным. Это значит, что мы развиваемся в правильном направлении и сделаем все, чтобы и дальше предоставлять нашим клиентам сервис высшего уровня», — сказал старший управляющий директор, департамент глобальных рынков Сбера Александр Зозуля.

FX Tech Awards – это новая премия, которая присуждается компаниям, воплощающим в жизнь свежие идеи и достигающим безупречного результата в разработке или внедрении технологий, совершенствующих обмен валютами.

Напомним, ранее платформа Sberbank Markets была признана журналом Global Finance лучшей технологической платформой для корпоративных клиентов по FX-операциям (The Best FX Trading Technology Platform for Corporations) в рамках другого конкурса международных FX-провайдеров-2019 (Global Finance Best Foreign Exchange Provider Awards 2019).