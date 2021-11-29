Краснодар обогнал другие города России по росту цен на жилье

Самый быстрый рост средней стоимости 1 кв. м на вторичном рынке жилья в России показал Краснодар, где за месяц он вырос на 15,55%. Об этом пишет «РБК», ссылаясь на обзор аналитиков консалтинговой компании SRG.

На втором месте оказался Севастополь, где рост цен на вторичку за месяц составил 11,11%. Третья позиция у Курска с результатом 5,71%. Четвертое место у Сочи, где стоимость «квадрата» подросла на 5,42%. Замыкает пятерку лидеров Екатеринбург, где стоимость 1 кв.м на вторичке повысилась на 5,3%.

Москва в рейтинге заняла лишь 15 строчку, где за месяц рост 1 кв.м на вторичном рынке составил 4,09%. В столице в зависимости от месяца цены росли в диапазоне от 0,05% до 4,03%. Единственное зафиксированное снижение стоимости было отмечено в августе, на 0,86%.

Санкт-Петербург по итогам октября занял 41 место с положительной динамикой в 1,97%. А вот самый минимальный рост был отмечен в Кирове, где цена «квадрата» выросла всего на 0,92%.

В среднем по 50 крупным городам России средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в октябре выросла на 3,74%, до 769 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что динамика роста стоимости на вторичное жилье России сохранилась, но стала менее выраженной. Так, доступность ипотечных кредитов для покупки «вторички» снижается, а объем предложения растет.