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Двое из четырех заразившихся штаммом «омикрон» в Австралии были полностью вакцинированы

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Bill Bachmann/Global Look Press

Двое из четырех человек, заразившихся в австралийском штате Новый Южный Уэльс штаммом «омикрон», были полностью вакцинированы от коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что в настоящий момент в Австралии официально подтверждены пять случаев «омикрона», в том числе один на отдаленной Северной территории.

Один из ведущих австралийских экспертов по инфекционным заболеваниям Питер Коллиньон из госуниверситета Австралии в свою очередь призвал определить более четкие критерии для запретов на пересечение границ, карантина и других мер против пандемии, так как, по его словам, пока нет доказательств, что «омикрон» «хуже» предыдущих штаммов.

Ранее в ВОЗ заявили, что вероятность распространения нового опасного штамма коронавируса «омикрон» на глобальном уровне очень высока. Организация порекомендовала странам увеличить тестирование людей, прибывающих из районов, где зафиксирована передача этого штамма.

В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.529 под названием «омикрон», который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

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