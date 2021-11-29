Россияне рассказали, какую прибавку к зарплате получили во время пандемии

С начала пандемии коронавируса за прибавкой к заработной плате к руководству обращались 39% россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob.

Опрос проводился с 3 по 25 ноября, в нем приняли участие 2,5 тыс. жителей России старше 18 лет.

Отмечается, что из тех граждан, которые просили прибавку, ее получили 45% опрошенных Чаще всего зарплату увеличивали на 10%, об этом рассказали 15% респондентов. Еще 7% опрошенных признались, что смогли добиться прибавки к зарплате в размере 30% и более.

По данным SuperJob, за последние 1,5 года мужчины обращались к руководству с просьбой об увеличении заработной платы чаще женщин (43 и 35% соответственно). При этом чем выше зарплата у российских граждан, тем чаще они просили прибавки: среди участников опроса с доходом более 80 тыс. руб. это пожелание высказали 47% респондентов, из тех, кто зарабатывает менее 30 тыс. — 26%.

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