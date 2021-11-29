Рубль вырос к доллару и евро

Рубль в начале торгов понедельника заметно растет к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью, приводит РИА «Новости» данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» 07.06 мск снижался на 71 копейку – до 74,9 рублей, курс евро – на 1,03 рубля и составил 84,47 рубля.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,27% и составила $ 74,65 за баррель.

Ранее сообщалось, что на фоне новостей о появлении нового штамма коронавируса в Европе и в южных станах Африки, было зафиксировано резкое падение цен на нефть. Снижение происходили более чем на 10%, до отметки ниже $72 за баррель.

Кроме того, стало известно, что страны ОПЕК+ могут отказаться от увеличения добычи нефти в январе. Среди причин этого решения называются ограниченные свободные мощности у России, снижение стоимости нефти из-за информации о новом штамме коронавируса и планы крупных импортеров по выпуску стратегических запасов на рынок.