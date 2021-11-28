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Коллекторы рассказали об имуществе российских должников за границей

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Depositphotos

В коллекторском агентство «АктивБизнесКонсалт» (АКБ) выяснили, недвижимостью в каких странах владеют россияне, задолжавшие кредиторам. Данные исследования оказались в распоряжении РБК.

«Наибольшая концентрация имущества состоятельных российских должников наблюдается в Испании, Великобритании, на Кипре и в США», — говорится в статье.

По данным АКБ, на зарубежные дома и квартиры приходится 90% активов. Стоимость этой недвижимости достигает $1 млрд.

Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев описал портрет типичного российского должника. По его словам, это граждане 30-35 лет, как правило, состоящие в браке, с детьми. Средний доход семьи находится в пределах 30-60 тыс. рублей, в крупных городах — в 2-3 раза выше.

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