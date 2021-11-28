Аналитик Бахтин назвал валюты, в которых нельзя хранить сбережения

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин назвал «слабые» валюты, которых стоит избегать инвесторам. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Иран, Афганистан, Венесуэла. Валюты этих стран [иранский риал, афгани, венесуэльский боливар] связаны с критическими рисками из-за экономических или политических проблем», — заявил Бахтин.

По его словам, исключением для покупки валюты может стать лишь временный переезд или смена места жительства на постоянное.

Эксперт добавил, что покупка таких редких валют в силу их экстремально низкой ликвидности сопряжена с высокими комиссионными издержками.

Аналитик также напомнил о резком подорожании турецкой лиры в этом году — на 40%. Это также добавляет валюту в список непривлекательных для инвесторов.

Ранее Бахтин напомнил, что российский рубль укрепился с начала года более чем на 4% к американскому доллару и на 9% — к евро. Но в этом году историческая закономерность может быть нарушена, предполагает эксперт. Банк России, вероятно, снова повысит ключевую ставку.

Ранее аналитик заявил о традиционном подорожании валюты ближе к Новому году