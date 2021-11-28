На Украине некоторые поставщики отказались обнародовать декабрьские тарифы на газ

На Украине некоторые компании-поставщики отказались публиковать декабрьские тарифы на газ, среди них — «Нафтогаз», сообщает biz.today.ua.

Издание отмечает, что большинство компаний-поставщиков топлива сосредоточились на годовых фиксированных тарифах, которые будут оставаться в силе до конца апреля следующего года.

У некоторых поставщиков, которые все же опубликовали свои тарифы, цены «огорчительные» — так, у компании «ТАС Энергия страны» цены на газ выросли почти в два раза и достигли 38,35 гривен (107 рублей) за кубометр.

Есть и те, кто снизил цену на газ — например, у «Свитлогаза» декабрьская цена — 34,99 гривен (97,6 руб.). В ноябре эта компания отпускала газ по еще более высокой стоимости – 38,10 гривен (106,3 ру.).

Ранее стало известно, что украинская компания «Нафтогаз» объявила о повышении тарифа на топливо для некоторых категорий потребителей. Речь идет о клиентах, которые попали на обслуживание к «Нафтогазу» как к «поставщику последней надежды». Как ожидается, цены вырастут с 1 декабря.