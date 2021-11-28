Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Профессор Баранова выразила обеспокоенность из-за поражения штаммом «омикрон»... 03:00
На Украине снесли очередной памятник чекистам 03:00
Кулеба заявил, что Украина ведет тайные переговоры о поставках оружия 02:56
Игроки «Белененсеша» вышли вдевятером на матч... 02:43
Биолог Баранова призвала не сравнивать штамм «омикрон» с лихорадкой Эбола 02:38
Эксперт Баранова оценила устойчивость «Спутника V» к штамму... 02:38
РПЦ временно отстранила епископа от руководства монастырем из-за скандального видео 02:35
На ростовчанина, натравившего собаку на полицейских, возбудили уголовное дело 02:23
Главный пристав Ленобласти ворвался к беременной подчиненной со спецназом 02:17
На Барбадосе готовятся встретить принца Чарльза акцией протеста 02:14

На Украине некоторые поставщики отказались обнародовать декабрьские тарифы на газ

close
100%
Wojciech Kardas/Agencja Gazeta/Reuters

На Украине некоторые компании-поставщики отказались публиковать декабрьские тарифы на газ, среди них — «Нафтогаз», сообщает biz.today.ua.

Издание отмечает, что большинство компаний-поставщиков топлива сосредоточились на годовых фиксированных тарифах, которые будут оставаться в силе до конца апреля следующего года.

У некоторых поставщиков, которые все же опубликовали свои тарифы, цены «огорчительные» — так, у компании «ТАС Энергия страны» цены на газ выросли почти в два раза и достигли 38,35 гривен (107 рублей) за кубометр.

Есть и те, кто снизил цену на газ — например, у «Свитлогаза» декабрьская цена — 34,99 гривен (97,6 руб.). В ноябре эта компания отпускала газ по еще более высокой стоимости – 38,10 гривен (106,3 ру.).

Ранее стало известно, что украинская компания «Нафтогаз» объявила о повышении тарифа на топливо для некоторых категорий потребителей. Речь идет о клиентах, которые попали на обслуживание к «Нафтогазу» как к «поставщику последней надежды». Как ожидается, цены вырастут с 1 декабря.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть