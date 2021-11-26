Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Сбитая с ног охраной Зеленского журналистка рассказала подробности инцидента 22:04
Экс-полузащитник «Спартака» остался доволен жеребьевкой стыковых матчей... 22:03
Голкипер сборной России считает Польшу особенным соперником 22:02
Фигуристка Туктамышева рассказала о болезни, которая подкосила ее перед Гран-при... 22:01
Обломки сбитого Россией спутника угрожают европейскому солнечному зонду 21:59
Экс-игрок сборной России: с Польшей играть можно, а потом хорошо бы досталась Швеция 21:55
Минюст России признал «Нобелевский призыв» СМИ-иноагентом 21:55
Главреда издания Sota Vision Олега Еланчика внесли в реестр иноагентов 21:52
Путин: нужна системная работа, чтобы не допускать аварий, как на шахте «Листвяжная» 21:49
Ветеран «Спартака» о жеребьевке: Польшу можно пройти дома, а Швецию или Чехию мы... 21:41

В ВОЗ сочли новый штамм коронавируса «вызывающим беспокойство»

close
100%
Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство, сообщает РИА «Новости».

«Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу. ВОЗ оценила этот новый вариант как вызывающий беспокойство», — говорится в заявлении Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии.

Ранее сообщалось, что в Южной Африке обнаружен новый штамм COVID-19, который имеет «чрезвычайно большое количество мутаций». Уточняется, что вариант B.1.1.529 также был обнаружен в Ботсване и Гонконге. По словам южноафриканских врачей, они не знают, работают ли вакцины против этого штамма.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее заявила, что новый штамм коронавируса может распространиться по миру в течение нескольких месяцев, поэтому важно, чтобы европейские страны действовали очень быстро и сплоченно.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть