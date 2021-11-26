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Цена Brent опустилась ниже $74 за баррель впервые с сентября

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Depositphotos

Мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 10-11%. Так, нефть марки WTI опустилась ниже $70 за баррель, Brent — ниже $74 впервые с 21 сентября. Данные лондонской биржи ICE приводит РИА «Новости».

Январские фьючерсы на нефть марки Brent по состоянию на 18.58 мск подешевели на 10,61%, до $73,5 за баррель, на WTI — на 11,54%, до $69,32 за баррель.

Ранее Bank of America спрогнозировал, что цена нефти марки Brent к концу июня 2022 года увеличится до $120 за баррель. По данным аналитиков, повышенный спрос на бензин в сочетании с ограниченными мощностями по переработке может ускорить рост цен на сырье в следующем году.

Кроме того, считают эксперты, глобальный энергетический кризис привел к резкому росту цен на уголь и газ во всем мире, что способствовало ускоренному восстановлению нефтяных фьючерсов.

По мнению российских специалистов, краткосрочный взлет цен на нефть до отметки выше $100 несет в себе определенные риски для российской экономики. Экстремальная цена на нефть в $120 за баррель может привести к ощутимому охлаждению спроса со стороны конечных потребителей в пользу альтернативных источников энергии.

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