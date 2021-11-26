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«АвтоВАЗ» заявил о возможном росте цен на автомобили после Нового года

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Михаил Фомичев/РИА «Новости»

«АвтоВАЗ» прогнозирует рост цен на автомобили после Нового года, когда завершится действие экспортных пошлин на сталь, рассказал вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами завода Сергей Громак, выступая на круглом столе в Совете Федерации. Об этом передает «Интерфакс».

«Как только были введены пошлины, буквально на следующий месяц цены начали стабилизироваться и откатываться вниз. Но, к сожалению, экспортные пошлины установлены только до конца этого года», — отметил Громак.

По его словам, в 2022 году произойдет рост цен на сырье и, как следствие, рост цен на всю продукцию, в том числе автомобили. Поэтому следует продлить действие экспортных пошлин на металлопродукцию на 2022 год.

Громак также предложил правительству рассмотреть возможность распространения на иностранные компании стимулирующих мер лишь только при том условии, что они локализируют свое производство в России.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал что за год автомобили «АвтоВАЗа» подорожали на 9–12%. Среди причин увеличения стоимости машин Чемезов назвал рост цен на сырье (сталь, пластики, металлы и электронные компоненты). По его словам, машины Lada дорожают на уровне конкурентов, на цены которых ориентируется автоконцерн.

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