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Банк России повысил курс доллара

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Игорь Руссак/РИА «Новости»

Банк России установил официальный курс доллара на 27 — 29 ноября до 75,59 руб., сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, установленный курс доллара на 98,69 коп. выше предыдущего.

Курс евро установлен на уровне 84,95 руб., его повысили на более чем на 1,27 руб.

Ранее стало известно, что рубль вернулся в список 20 самых популярных валют мира по версии системы SWIFT. По словам начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, на позицию рубля, в частности, повлиял рост сырьевых цен, так как со многими контрагентами российские компании могут совершать транзакции именно в рублях в рамках контрактов.

Первое место в рейтинге в октябре текущего года по-прежнему занимал доллар, второе досталось евро. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов. В пятерку лидеров также вошли японская иена и китайский юань.

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