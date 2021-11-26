Почти четверть россиян ожидает лучшего материального положения в ближайший год

Улучшения своего материального положения в ближайший год ожидают 23% опрошенных россиян, ухудшения — 18%. Об этом указано в опросе фонда «Общественное мнение».

38% россиян отметили, что их материальное положение практически не изменится в ближайший год. Затруднились с ответом 21% опрошенных.

Что касается оценки своего материального положения, то более половины (54%) опрошенных сообщили, что оно у них среднее. Еще четверть россиян ответили, что материальное положение у них плохое и лишь 19% ответили, что хорошее.

Согласно опросу, 63% граждан считают, что их материальное положение за последние несколько месяцев практически не изменилось. На ухудшение указали 29%, улучшение отметили 7% респондентов.

Центр исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ выяснил, что 69% россиян испытывают финансовые сложности. В прошлом году об этом заявляли 66% жителей страны. Чаще всего среди тех, кто испытывают финансовые трудности, говорят о нехватке денег люди старшего возраста (51–65 лет) и жители сел.