Эксперт Суверов рассказал о зависимости рубля от нового штамма коронавируса

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов рассказал, как информация о появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 может повлиять на курс рубля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Доллар 26 ноября обновил максимум с апреля, повысившись до 75,92 рубля, при этом цены на нефть сократились на 5% — $78 по сорту Brent. Днем в пятницу в Женеве будет проведена встреча консультативной группы по эволюции вирусов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященная указанному штамму. На этом мероприятии специалисты попытаются понять, следует ли обозначить новый штамм как представляющий интерес или вызывающий опасения.

Суверов подчеркнул, что пока представлено слишком мало информации о B.1.1.529, в связи с этим ситуация на рынках будет зависеть от мнения ВОЗ.

«Если эксперты решат, что это опасно, то новые локдауны неизбежны, и тогда нефть пойдет в район $70-72 за баррель, а доллар может обновить годовой максимум около 78 рублей», — выразил мнение инвестиционный стратег.

При этом он добавил, что рубль в настоящее время из-за высоких внешнеполитических рисков перепродан в достаточном количестве, и в отсутствие озабоченности Всемирной организации относительно нового штамма коронавируса рынки успокоятся, а доллар вернется, для начала, в район 74 рублей, отметил Суверов.

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