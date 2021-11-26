Вести бизнес в России оказалось «очень сложно»

Мониторинг делового климата показал, что вести бизнес в России «очень сложно» или «сложно». Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные опроса компании PwC и аналитического центра НИФИ.

Начиная с 2018 года восприятие предпринимателями сложности ведения бизнеса в России практически не изменилось. Даже борьба с последствиями пандемии, цифровизация бизнеса и другие решения не изменили показатели. Так, в 2018 году о том, что в России вести бизнес «скорее сложно» или «очень сложно», заявили 88% руководителей, в 2021 году — 87%.

Всего 10% респондентов посчитали, что вести бизнес в России легко. К такому ответу склонны молодые руководители в возрасте от 18 до 34 лет (16%).

Основным барьером, который препятствует ведению бизнеса, предприниматели назвали высокие налоги или налоговую политику. Об этом сообщили 27% респондентов. Второе место занял ответ «законодательство / непрозрачные законы / постоянные изменения в законодательстве» (12% опрошенных). Замыкают тройку — «административные барьеры / бюрократия» (11%). При этом список основных барьеров за последние три года также не поменялся.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением расширить поддержку для отраслей, пострадавших от экономических последствий пандемии коронавируса.