Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Глава РФПИ заявил о возможности адаптировать «Спутник V» под новый штамм... 12:51
Брайан Мэй рассказал, что могло спасти Фредди Меркьюри от СПИДа 12:48
Ученые: кормление собак один раз в день сохраняет их здоровье 12:45
Северодвинцы закинули машину на крышу гаража, чтобы проучить водителя 12:44
Туктамышева дважды ошиблась в тренировочном прокате после опоздания на Гран-при... 12:43
Эксперт Суверов рассказал о зависимости рубля от нового штамма коронавируса 12:40
В Татарстане врачи пригласили противников вакцинации посетить «ковидные»... 12:38
Валиева представила новое платье и исполнила тройной аксель на тренировке Гран-при... 12:38
Губерниев: России будет тяжело в стыковых матчах даже с Северной Македонией 12:37
В Госдуме предложили ввести новую льготу для семей с детьми 12:34

Вести бизнес в России оказалось «очень сложно»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Игорь Самойлов/РИА «Новости»

Мониторинг делового климата показал, что вести бизнес в России «очень сложно» или «сложно». Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные опроса компании PwC и аналитического центра НИФИ.

Начиная с 2018 года восприятие предпринимателями сложности ведения бизнеса в России практически не изменилось. Даже борьба с последствиями пандемии, цифровизация бизнеса и другие решения не изменили показатели. Так, в 2018 году о том, что в России вести бизнес «скорее сложно» или «очень сложно», заявили 88% руководителей, в 2021 году — 87%.

Всего 10% респондентов посчитали, что вести бизнес в России легко. К такому ответу склонны молодые руководители в возрасте от 18 до 34 лет (16%).

Основным барьером, который препятствует ведению бизнеса, предприниматели назвали высокие налоги или налоговую политику. Об этом сообщили 27% респондентов. Второе место занял ответ «законодательство / непрозрачные законы / постоянные изменения в законодательстве» (12% опрошенных). Замыкают тройку — «административные барьеры / бюрократия» (11%). При этом список основных барьеров за последние три года также не поменялся.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением расширить поддержку для отраслей, пострадавших от экономических последствий пандемии коронавируса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть