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Российским банкам спрогнозировали подряд два года рекордной прибыли

НКР и ЦБ сообщили, что прибыль банковского сектора в 2021/2022 годах достигнет максимума

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В обзоре агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) говорится, что чистая прибыль банковского сектора в текущем году может достичь максимальных в истории 2,5 трлн руб., а в 2022-м — повторить или побить этот рекорд. Об этом пишет РБК.

Финансовые результаты кредитных организаций в этом году поддержат по-прежнему значительные темпы роста кредитных портфелей в ключевых сегментах, отмечают в НКР.

Несмотря на меры Центрального банка России (ЦБ), которые привели к охлаждению выдачи необеспеченных кредитов в сентябре—октябре 2021 год, НКР ожидает, что «до конца года сегмент сохранит достаточно высокую динамику, в том числе с учетом сезонного фактора».

Эту же информацию подтвердил ЦБ в обзоре финансовой стабильности. За десять месяцев банки уже заработали 2,1 трлн руб., данный показатель 62% выше результата за аналогичный период прошлого года.

Такие доходы во многом приносят высокие темпы роста ипотеки (достигнут 26–27% по итогам года), необеспеченные розничные кредиты (19–20%) и кредиты для МСБ (более 20%).

В тоже время закредитованность российских граждан побила все рекорды.

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