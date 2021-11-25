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В МИД Сербии назвали историческим газовый контракт с Россией

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Соглашение о поставках газа, которое ранее заключили президенты России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич, является историческим. Об этом заявил глава МИД Сербии Никола Селакович, сообщает ТАСС.

«Президент Сербии Александр Вучич заключил историческое соглашение о цене на газ с президентом России Владимиром Путиным, чем подтверждено взаимопонимание и дружба наших стран», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Сербии Александром Вучичем заявил, что Москва и Белград договорятся о новых поставках газа. Позднее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что Россия продлила на шесть месяцев Сербии цену на газ в $270 за 1 тыс. кубометров.

По словам президента Сербии, он также обсудил с Путиным долгосрочное соглашение по поставке газа, которое пока не подписано. Он добавил, что не имеет права обсуждать элементы договора, но после завершения шестимесячной стоимости на газ в $270 Сербия получит «исключительную цену на газ».

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