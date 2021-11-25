Россияне пожаловались на звукоизоляцию и поборы управляющих компаний

Больше всего россиян (43%) оказались недовольными слабой звукоизоляцией своего жилья и постоянными поборами управляющей компании (37%). Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Около 30% недовольны своими соседями. Еще 27% обеспокоены тем, что ближайшая парковка переполнена, а 18% раздражаются от того, что метро расположено от дома достаточно далеко, отмечается в сообщении.

Согласно исследованию, четверть россиян живут в недавно сданных новостройках, 61% — в домах вторичного жилого фонда, 13% — в своем доме. При этом все опрошенные — люди старше 26 лет, чей ежемесячный доход не менее 30 тыс. рублей.

Среди недовольных слабой звукоизоляцией на проблему указали 53% опрошенных жителей новостроек, 46% из старого фонда и всего 11%, проживающих в своем доме.

При этом плохая звукоизоляция чаще мешает женщинам. На нее пожаловались 45% респонденток. Среди мужчин пожаловались на звукоизоляцию 40% опрошенных.

Ранее депутаты Государственной думы предложили возложить на хозяев квартир ответственность за поведение гостей и съемщиков жилья. Проект поправок в Жилищный кодекс опубликован на сайте нижней палаты парламента.