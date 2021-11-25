Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Канаде поймали вора-рецидивиста за кражу 47 пар штанов для йоги 12:27
Россияне начали скупать игровые приставки 12:24
Президента Чехии выписали из больницы спустя полтора месяца 12:23
В Кремле прокомментировали ситуацию с антипрививочниками в России 12:22
Памятник коронавирусу в Бельгии не могут открыть из-за коронавируса 12:21
Израильская компания заявила о лекарстве, снижающем смертность от... 12:20
Российский тренер снова отказался надевать маску, его удалили из зала суда 12:19
В Японии выпустили специальное худи для геймеров, у которых есть кошка 12:19
Ургант высмеял заявление Бастрыкина об интернет-наркоторговце Моргенштерне 12:17
В Белоруссии женщину осудили на два года за название видео... 12:17

В АТОР назвали способы решить проблему с выплатами за несостоявшиеся туры

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Чтобы решить проблему с выплатами за несостоявшиеся туры можно продлить постановление правительства об особенностях исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта на 2022 и 2023 годы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Еще один вариант решить проблему — внести изменения в Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, которые установят особый порядок взаимодействия туристов и туроператоров в части осуществления возвратов, в случае наступления чрезвычайной ситуации.

«Ситуация, которая сложилась сегодня, угрожает почти 200 тыс. туристов, которые могут в итоге «эффекта домино» не получить в 2022 году ни денег, ни туров. И именно в интересах этих людей мы обратились в правительство с анализом ситуации и конкретными предложениями по ее изменению», — подчеркнула исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В Ассоциации считают, что на туристическом рынке сложилась тяжелая ситуация. Денег на полный возврат средств к концу года нет, а судебные иски от потребителей лишь ухудшают ситуацию.

По оценке АТОР, оставшиеся обязательства туроператоров перед потребителями составляют 10 млрд рублей по «неоткрытым» странам. Отсутствие возможности открыть продажи туров в них не позволяют даже начать частичные возвраты.

Ранее правительство обещало возместить затраты россиянам, которые оплатили путевки, но не смогли отдохнуть. На эти цели выделено 3,5 млрд рублей, еще 1,6 млрд руб. собрано в Фонде персональной ответственности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть