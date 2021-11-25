В АТОР назвали способы решить проблему с выплатами за несостоявшиеся туры

Чтобы решить проблему с выплатами за несостоявшиеся туры можно продлить постановление правительства об особенностях исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта на 2022 и 2023 годы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Еще один вариант решить проблему — внести изменения в Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, которые установят особый порядок взаимодействия туристов и туроператоров в части осуществления возвратов, в случае наступления чрезвычайной ситуации.

«Ситуация, которая сложилась сегодня, угрожает почти 200 тыс. туристов, которые могут в итоге «эффекта домино» не получить в 2022 году ни денег, ни туров. И именно в интересах этих людей мы обратились в правительство с анализом ситуации и конкретными предложениями по ее изменению», — подчеркнула исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В Ассоциации считают, что на туристическом рынке сложилась тяжелая ситуация. Денег на полный возврат средств к концу года нет, а судебные иски от потребителей лишь ухудшают ситуацию.

По оценке АТОР, оставшиеся обязательства туроператоров перед потребителями составляют 10 млрд рублей по «неоткрытым» странам. Отсутствие возможности открыть продажи туров в них не позволяют даже начать частичные возвраты.

Ранее правительство обещало возместить затраты россиянам, которые оплатили путевки, но не смогли отдохнуть. На эти цели выделено 3,5 млрд рублей, еще 1,6 млрд руб. собрано в Фонде персональной ответственности.