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Тимошенко заявила, что Украина практически стоит на коленях перед Россией

Тимошенко: Украину практически поставили на колени из-за проблем с энергозапасами

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Евгений Котенко/РИА «Новости»

Украина в настоящее время сильно зависима от поставок электроэнергии из России и Белоруссии, что ставит страну в очень уязвимое положение. Об этом заявила лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Наш».

«Реальное спасение будет, если Беларусь и Россия не выключат рубильники по перетокам электроэнергии, то есть по поставке электроэнергии в Украину. Потому что у нас не закачан газ, не положен уголь, не обеспечено все, что нужно для отопительного периода и это значит, что нас поставили практически на колени», — сказала Тимошенко.

Она отметила, что в стране использование аварийных перетоков равносильно чрезвычайному положению. При этом, по словам Тимошенко, в случае отсутствия поставок из России и Белоруссии, Украина не смогла бы в полной мере обеспечить себя электроэнергией.

Ранее Тимошенко заявила, что энергетический кризис в стране создан искусственно. Тогда она отметила, что чиновники высокого уровня «встали на колени» перед Белоруссией и просят у нее аварийные перетоки.

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