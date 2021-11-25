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Сбер получил «платину» в рейтинге лучших работодателей РФ от Forbes

Forbes и KPMG признали Сбер лучшим работодателем России

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Максим Блинов/РИА «Новости

Сбер оказался лидером рейтинга лучших работодателей России, который был составлен журналом Forbes и компанией KPMG.

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 25 ноября.

Составители рейтинга ставили во главу угла реализацию принципов ESG (комплекс составляющих деятельности той или иной компании в том, что касается ее вклада в решение экологических, социальных и управленческих проблем).

Так, Сбер заработал более 70 баллов по 18 основным метрикам, которые подразделялись на блоки «сотрудники и общество», «корпоративное управление» и «экология».

Всего рассматривалось 104 российских компаний. Лишь 11 удостоились платинового статуса.

Ранее сообщалось, что Сбер стал единственным представителем РФ в мировом рейтинге топ-работодателей, составленном компания Statista.

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