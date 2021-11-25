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Собянин призвал привлекать россиян высокими зарплатами для работы на стройках Москвы

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для привлечения российских граждан вместо мигрантов на работу на стройках в столице требуется больше квалифицированного труда с хорошей зарплатой. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С увеличением производительности, механизации труда, использованием новых технологий строительства, меньше нужно будет ручного труда. А если меньше ручного труда, то и меньше рабочей силы, и, соответственно, мигрантов», — отметил градоначальник.

По его словам, когда повышается заработная плата, тогда жители Москвы охотнее соглашаются на такую работу. Мэр добавил, что пока доля российских граждан растет в большей степени за счет жителей Центрального федерального округа и частично москвичей.

«Мы должны постепенно все больше и больше идти к тому, что на стройке должно быть больше квалифицированного труда, высокооплачиваемого», — подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин призвал сократить число мигрантов в сфере ЖКХ в Москве.

17 ноября глава города дал поручение уменьшить количество трудовых мигрантов на московских стройках, в первую очередь тех, которые входят в программу реновации жилья. Собянин подчеркнул, что зарплата в 120—150 тыс. рублей, которую получают строители с высокой квалификацией, должна доставаться москвичам.

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