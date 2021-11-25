На недостатки предложенного ЕС углеродного налога указали российские компании

Прием замечаний и предложений от третьих сторон по проекту вводимого Евросоюзом углеродного налога (официально — трансграничного корректирующего углеродного механизма, CBAM) был закрыт Еврокомиссией 18 ноября. Как пишет РБК, от России в Брюссель поступило четыре документа — от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и трех компаний: UC Rusal, «Газпром нефть», НЛМК.

Российский бизнес указал на проблемы европейского регулирования.

РБК перечислило основные из них:

— нежелание признавать климатические проекты производителей вне ЕС;

— возможная несовместимость с нормами Всемирной торговой организации (ВТО);

— учет косвенных выбросов от сырья и комплектующих, помимо прямых показателей;

— возможность использования «дефолтных значений» при расчете углеродного следа, если нет данных по фактическим выбросам.

Дискуссия о настройке системы налогообложения с представителями бизнеса является первым шагом к углеродному налогу. Об этом ранее заявил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.