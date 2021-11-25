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Производители мебели в России попросили ограничить вывоз древесного сырья

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Global Look Press

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) просит ввести ограничения на вывоз древесного сырья из страны, чтобы сдержать цены на стройматериалы. С соответствующей инициативой организация обратится в правительство уже в ближайшее время, пишут «Известия».

Как рассказал газете член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков, за время пандемии образовалась разница курсов валют, которая привела к спросу на российские стройматериалы. В ассоциации сообщили, что за год на 200% увеличился экспорт кряжа и березового шпона, из которых изготавливают фанеру. Из-за этого возник дефицит фанерных полуфабрикатов. Также был зафиксирован рост цен на них в 2,5 раза. Сама фанера в текущем году подорожала более чем на 150%, указали в организации.

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель также сообщила изданию, что цены на дерево в настоящее время выше на 25-30%, чем в январе этого года, а стоимость частных домов выросла в полтора раза за этот же период. По ее словам, это особенно затронуло частное строительство, потому что при возведении многоквартирных домов фанера используется меньше.

По словам генерального директора АМДПР Тимура Иртуганова, ограничение вывоза деревянного сырья позволит сдержать рост цен на внутреннем рынке, поскольку дефицит всегда стимулирует рост цен.

«Если мы снизим дефицит кряжа и шпона на внутреннем рынке, то таким образом будут сдержаны цены и на фанеру», — приводит издание его слова.

Ранее в Иркутской области завели уголовное дело по факту контрабанды леса в Китай на сумму свыше 130 млн рублей.

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