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В России банки могут получить доступ к истории паспортов граждан

ЦБ поддержал инициативы, направленные на получение банками доступа к истории паспортов россиян

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Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Центральный банк России (ЦБ) выступает в поддержку инициатив, которые направлены на получение кредиторами сведений, позволяющих идентифицировать и оценить заемщика. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ЦБ, который ответил газете на запрос о необходимости обеспечить банкам доступ к информации о ранее выданных паспортах граждан.

Такие финансовые организации испытывают трудности при идентификации клиентов, поскольку в РФ отменили обязательный штамп в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности. Об этом сказано в письмах Национального совета финансового рынка (НСФР) в правительство, МВД и ЦБ, которые имеются у издания. К примеру, невозможно однозначно связать предыдущий паспорт со старым в базах данных бюро кредитных историй (БКИ).

По словам председателя НСФР Андрея Емелина, невозможность проверить данные открывает лазейки для мошенников.

«Например, они могут получить кредит по одному паспорту. Затем сделать вид, что потеряли его, и получить займ по новому документу с чистой кредитной историей. Если банк не может в моменте проверить старый паспорт, то он обслуживает клиента как нового», ― рассказал он.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении пороговой суммы, после которой банки должны спрашивать паспорт у клиентов.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об изменениях правил внесения данных в паспорт россиянина. Согласно документу, обязательными для граждан остаются только два штампа: о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности.

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