МВФ предоставил Украине $700 млн

Международный валютный фонд (МВФ) перевел второй денежный транш на счета правительства Украины. Об этом заявил глава Национального банка страны Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook.

«Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 миллионов СДР (эквивалент 699 миллионов долларов США). Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы», — отметил Шевченко.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обнародовал «план трансформации Украины».

Более 80 проектов в разнообразных отраслях требуют $277 млрд для реализации. Они касаются развития человеческого капитала, «озеленения» экономики Украины и защиты энергобезопасности государства.

Отмечается, что финансировать этот проект Зеленский предложил не только деньгами из госбюджета, но также привлекая программы международной помощи, кредиты и инвестиции. По его словам, Украина в обозримом будущем должна стать «форпостом безопасности и цифровым, инфраструктурным и аграрным хабом».